〔国际油市〕亚洲石脑油价格接近10个月高位,裂解价差脱离13个月高位

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透新加坡2月15日电---亚洲石脑油价格周三接近10个月高位,而裂解价差在触及13个月高位後跌幅不到2.5%,因供应保持紧张.
日本Mitsui Chemicals计划购买一批3月下半月的石脑油船货,但细节不明.
根据韩国湖南石油化学一天前支付的价格,交易员估计上述交易的价格为运费加成本价(C&F)每吨较日本报价升水约23.00-24.00美元.湖南石油化学支付的升水是20.00美元.
"日本支付的价格通常较高,日本的市场水准应该在每吨23.00美元左右,"一名交易员表示.
这将成为北亚自2009年12月22日以来公开规格石脑油的最高升水.
由於沙特、印度和韩国的工厂在需求强劲之际进行维护,亚洲预计3月石脑供应短缺高达77万吨,是逾一年以来的最大缺口.
日本公开规格3月下半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨4.00美元至每吨1,054.00美元,为去年4月28日以来最高.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌3.50美元至每吨升水167.65美元,为两日低点.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌0.14美元,至每桶13.95美元,为12月29日以来最低.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK下跌0.70美元至每桶10.72美元的四日低点.
油品 价格 上日价格 变动
2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 1053.5/1054.5 1050 4
现货石脑油净回值NAF-SIN 114.9/115 114.51 0.44
97号现货汽油GL97-SIN 133.85/133.95 133.51 0.39
95号现货汽油GL95-SIN 130.8/130.9 130.6 0.25
92号现货汽油GL92-SIN 128.85/128.95 128.6 0.3
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 13.9/14 14.09 -0.14
(完)
--编译 张涛;审校 王洋
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