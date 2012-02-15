〔国际油市〕亚洲燃料油继续下滑,3月/4月在成为即期後下跌

路透新加坡2月15日电---亚洲燃料油市场周三连续第二个交易日下滑,因点价月份进入3月.新成为即期的3月/4月跨月价差继续下跌,至五个月新低.

180-cst燃料油的现货价差亦跌至四个月低点,为每吨7.00美元左右,到目前已下跌了逾两周.船用燃料油升水也跌至10.00美元的9月末以来最低.

不过380-cst燃料油升水抵住下滑态势,有总计140,000吨的五项交易以更高价格成交,这支撑了市场,并令其升水保持在较现货报价每吨高约8.00美元的水平.

一位在新加坡的亚洲交易员说:"我认为市场并没有像跨月价差下跌所表现出来的那麽弱.起先是超买,现在则是超卖,都是两周内发生的."

"似乎有市场参与者持空头点价兴趣,但3月/4月清淡的成交量表明,这种立场还不坚决,而实货市场成交量的巨大表明要麽有更强的支撑,要麽价值具有吸引力."

3月燃料油裂解价走弱0.61美元至贴水4.84美元,4月裂解价差走阔0.42美元,报每桶贴水4.96美元.

180-cst燃料油小升2.50美元至每吨729.75美元;380-cst品级燃料油上涨6.13美元至721.00美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 729.50 730.00 729.75 727.25 2.50 0.34

现货380CST燃料油 FO380-SIN 720.75 721.25 721.00 714.88 6.13 0.86

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 730.00 732.00 731.00 729.00 2.00 0.27

380CST船用燃料油升水 9.25 10.75 10.00 14.13 -4.13

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF7.00 7.50 7.25 8.00 -0.75 -9.38

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF7.75 8.25 8.00 7.25 0.75 10.34 (完)