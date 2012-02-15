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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 22:46 BJT

〔美国热股〕雅虎盘初微跌,与阿里巴巴的亚洲资产谈判又陷僵局

路透2月15日电---据知情消息人士透露,雅虎(YHOO.O)与中国阿里巴巴[ALIAB.UL]关於处理前者在亚洲资产的谈判又陷入僵局,使双方涉资170亿美元的免税资产置换计划陷入疑问.[ID:nCN1389576]

雅虎周三盘初微跌0.75%,报15.25美元.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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