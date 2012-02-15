〔美国热股〕雅虎盘初微跌,与阿里巴巴的亚洲资产谈判又陷僵局

路透2月15日电---据知情消息人士透露,雅虎(YHOO.O)与中国阿里巴巴[ALIAB.UL]关於处理前者在亚洲资产的谈判又陷入僵局,使双方涉资170亿美元的免税资产置换计划陷入疑问.[ID:nCN1389576]