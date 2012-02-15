〔美国热股〕雅虎盘初微跌,与阿里巴巴的亚洲资产谈判又陷僵局

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透2月15日电---据知情消息人士透露,雅虎(YHOO.O)与中国阿里巴巴[ALIAB.UL]关於处理前者在亚洲资产的谈判又陷入僵局,使双方涉资170亿美元的免税资产置换计划陷入疑问.[ID:nCN1389576]
雅虎周三盘初微跌0.75%,报15.25美元.(完)
--编译 洪曦;审校 于春红
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路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。