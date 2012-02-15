〔美国股市〕开盘小升,因纽约联储制造业数据优於预期及中国的承诺

路透纽约2月15日电---美国股市周三开盘小幅上升,标普500指数一度触及七个月高位,此前纽约联邦储备银行制造业数据优於预期,且中国重申将投资欧债的承诺.[ID:nCN1390294]
道琼工业指数.DJI盘初小升19.29点,或0.15%,至12,897.57点,标准普尔500指数.SPX上涨3.96点,或0.29%,至1,354.46点,Nasdaq指数.IXIC升12.31点,或0.42%,至2,944.14点.
但在另一报告显示美国1月工业生产意外持平後,股市升幅受限.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI