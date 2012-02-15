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债券 | 2012年 2月 15日 星期三 23:13 BJT

〔美国热股〕洛克希德马丁上扬,但意大利国防部长表示可能减少F-35订单

路透2月15日电---意大利国防部长Giampaolo Di Paola周三称,该国可能将削减对洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)旗下F-35战斗机逾30%的订单,这是该国总理蒙堤削减国家开支行动中的一部分.

洛克希德马丁周三早盘上扬1.64%,报87.00美元.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

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