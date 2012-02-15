〔欧洲汇市〕英国央行通胀报告支撑英镑,但经济前景偏空料令涨势渐暗

* 英国央行通胀报告提振英镑

* 英镑/欧元逆转跌势,後者因希腊救助计划推迟而下挫

路透伦敦2月15日电---英镑兑美元周三持稳在近期低位上方,兑欧元则削减跌势,此前英国央行最新通胀报告令下一步货币刺激政策预期降温,为英镑带来支持.

不过英镑涨势有限,因英国央行总裁金恩表示,鉴於国内财政紧缩和该国主要贸易合作夥伴经济疲弱,英国经济复苏存在下档风险.

英国央行将未来两年通胀预估上调至1.8%左右,高於多数分析师预期.[BOE-CMN]

较低的通胀预期曾令市场一直预计,英国央行将透过公债购买计划向经济中注入更多资金,即量化宽松政策.若采取进一步量化宽松,通常会对英镑带来不利影响.

"通胀预估上修,给英镑提供了一些扶助."Caxton FX货币策略师Richard Driver称."不过在本周初未能成功收在1.58美元上方後,我们预计英镑兑美元还将下跌."

英镑兑美元GBP=D4持平於1.5675美元,英国央行报告时曾一度超过1.5700美元.英镑周二曾一度跌至1.5644美元,为1月27日迄今最低,此前穆迪给予英国评级负面展望.

交易商称,1.5750和1.5770美元处有卖单,主要阻力位在200日移动均线切入位1.5921美元.

英镑兑欧元逆转稍早跌势.欧元兑英镑EURGBP=D4最新下跌0.3%,报0.8340英镑,低於通胀报告公布前的0.8400英镑.

欧盟官员称,欧元区财长正在考虑推迟部分对希腊的第二项援助计划,甚至是全部推迟.消息传出後,欧元全面下跌.

分析师表示,鉴於英国对欧元区的高度风险敞口以及紧密的贸易联系,英镑兑美元难以走强,因此多数人仍对英镑未来几个月的前景持偏空观点.

他们亦预计撙节举措将损及英国经济,这将令赤字削减脱离轨道,增加该国AAA评级调降的风险.

周三将公布的英国失业率报告显示,尽管英国失业人数减少,但是1月请领失业金人数增加6,900人至160.4万人,为2010年1月迄今最高水准.这表明英国经济仍面临阻力.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]