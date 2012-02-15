〔英国债市〕英债表现不及德债,英央行量化宽松惹疑虑

更新版 1-《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
路透伦敦2月15日电---英国公债期货周三温和上涨,因英国央行未来实施刺激措施的迹象仍不明朗,令希腊援助疑虑重燃引发的避险资产支撑大打折扣.
多位欧盟消息人士周三表示,欧元区财长正研究在避免希腊无序违约的同时,推迟部分或全部希腊第二轮援助计划的可能性.该消息推动德国公债期货走高,也提振英债.[ID:nCN8517034]
与此同时,英国央行将中期通胀预估调升至接近2%,表明其在上周追加500亿英镑买债规模後实施下一轮量化宽松政策的可能性低於分析师预期,尽管仍有可能.[ID:nCN1391442]
3月英债期货FLGH2收高19个跳动点,结算价报116.17,可比德债期货FGBLH2走坚约60个跳动点.
"围绕希腊援助的不确定性正推动周三的英债市场,"RBC Capital Markets策略师Sam Hill指出,并称英国央行量化宽松的预期略微受挫遏制了英债涨势.
在现货市场,10年期英国公债收益率GB10YT=RR跌1个基点至2.08%,令英债与可比德债利差扩阔约3个基点,至21.5个基点.
英国债务管理局(DMO)周四将发售17.5亿英镑,票息4.50%的2034年到期公债,此乃英国央行上周决定在量化宽松买债行动中关注比以往较短期限公债後的首次发债.(完)
--编译 肖群英;审校 李军
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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* 美联储主席叶伦称若数据持坚，本月加息合适 * 民调显示马克龙支持率上升，提振欧元 (新增汇率表格) 路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储 /FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。 叶伦讲话前，近几日已经有多位美联储官员发表了鹰派讲话，巩固了美联储在3月15日 下次会议上加息的可能性。 分析师表示，叶伦讲话前升息预期已经基本上被市场消化了，这令周五午后叶伦讲话后 出现部分投资人获利了结，美元转跌。 “市场现在已经消化了大量好消息，我认为可能出现一些获利了结。所以我预计美元可 能自此走软。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示。 她在讲话中还指出，今年升息步伐可能加快，因为在她任期内首次出现了，短期内美国 经济不再面临任何国内或海外阻碍的情况。 美元指数 跌0.7%，本周升约0.4%，周四美
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