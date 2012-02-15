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债券 | 2012年 2月 16日 星期四 01:46 BJT

〔英国债市〕英债表现不及德债,英央行量化宽松惹疑虑

路透伦敦2月15日电---英国公债期货周三温和上涨,因英国央行未来实施刺激措施的迹象仍不明朗,令希腊援助疑虑重燃引发的避险资产支撑大打折扣.

多位欧盟消息人士周三表示,欧元区财长正研究在避免希腊无序违约的同时,推迟部分或全部希腊第二轮援助计划的可能性.该消息推动德国公债期货走高,也提振英债.[ID:nCN8517034]

与此同时,英国央行将中期通胀预估调升至接近2%,表明其在上周追加500亿英镑买债规模後实施下一轮量化宽松政策的可能性低於分析师预期,尽管仍有可能.[ID:nCN1391442]

3月英债期货FLGH2收高19个跳动点,结算价报116.17,可比德债期货FGBLH2走坚约60个跳动点.

"围绕希腊援助的不确定性正推动周三的英债市场,"RBC Capital Markets策略师Sam Hill指出,并称英国央行量化宽松的预期略微受挫遏制了英债涨势.

在现货市场,10年期英国公债收益率GB10YT=RR跌1个基点至2.08%,令英债与可比德债利差扩阔约3个基点,至21.5个基点.

英国债务管理局(DMO)周四将发售17.5亿英镑,票息4.50%的2034年到期公债,此乃英国央行上周决定在量化宽松买债行动中关注比以往较短期限公债後的首次发债.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

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