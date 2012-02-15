〔欧元债市〕德国公债上涨,因欧元区官员考虑推迟对希腊的第二轮金援

更新版 1-《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
* 欧元区官员考虑推迟对希腊的第二轮金援
* 德国公债上涨,易受希腊消息影响
* 希腊问题不确定性上升,欧元区二线国家公债收益率上升
* 法国和西班牙周四将标售公债,市场需求料旺盛
路透伦敦2月15日电---德国公债价格周三上涨,可能会进一步上扬,因有迹象显示欧元区官员考虑推迟对希腊的第二轮金援.
德债期货FGBLH2扳回稍早跌势,触及近两周高位,此前路透报导称,对希腊的部分或全部救助计划可能将推迟,这增加了希腊无序违约的风险.
德债期货尾盘涨53个跳动点,至139.05,一些交易商称,如果希腊前途持续具有不确定性,促使投资者寻求更安全的投资,那麽德债期货可能将涨至约140.
交易商目前关注周三午後欧元区财长讨论希腊问题的电话会议,此前在布鲁塞尔的会晤被取消.
希腊可能得不到金援的迹象将在短期内支撑德国公债,但更多涨势料将受限.
市场人士称,周三交投清淡,因投资者获利了结前在等待更多消息.
指标10年期德债收益率DE10YT=TWEB尾盘报1.86%,当日跌5个基点,欧洲非核心公债收益率上升.西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB涨15个基点,至5.5%,意大利指标10年期公债收益率IT10YT=TWEB升16个基点,报5.7%.
意大利10年期公债较可比德债收益率差扩阔至387个基点.
西班牙和法国周四将标售公债,西班牙标售三年期公债,法国将标售最多103亿欧元较短期和较长期公债.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
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* 美联储主席叶伦称若数据持坚，本月加息合适 * 民调显示马克龙支持率上升，提振欧元 (新增汇率表格) 路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储 /FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。 叶伦讲话前，近几日已经有多位美联储官员发表了鹰派讲话，巩固了美联储在3月15日 下次会议上加息的可能性。 分析师表示，叶伦讲话前升息预期已经基本上被市场消化了，这令周五午后叶伦讲话后 出现部分投资人获利了结，美元转跌。 “市场现在已经消化了大量好消息，我认为可能出现一些获利了结。所以我预计美元可 能自此走软。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示。 她在讲话中还指出，今年升息步伐可能加快，因为在她任期内首次出现了，短期内美国 经济不再面临任何国内或海外阻碍的情况。 美元指数 跌0.7%，本周升约0.4%，周四美
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