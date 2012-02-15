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债券 | 2012年 2月 16日 星期四 02:14 BJT

〔欧元债市〕德国公债上涨,因欧元区官员考虑推迟对希腊的第二轮金援

* 欧元区官员考虑推迟对希腊的第二轮金援

* 德国公债上涨,易受希腊消息影响

* 希腊问题不确定性上升,欧元区二线国家公债收益率上升

* 法国和西班牙周四将标售公债,市场需求料旺盛

路透伦敦2月15日电---德国公债价格周三上涨,可能会进一步上扬,因有迹象显示欧元区官员考虑推迟对希腊的第二轮金援.

德债期货FGBLH2扳回稍早跌势,触及近两周高位,此前路透报导称,对希腊的部分或全部救助计划可能将推迟,这增加了希腊无序违约的风险.

德债期货尾盘涨53个跳动点,至139.05,一些交易商称,如果希腊前途持续具有不确定性,促使投资者寻求更安全的投资,那麽德债期货可能将涨至约140.

交易商目前关注周三午後欧元区财长讨论希腊问题的电话会议,此前在布鲁塞尔的会晤被取消.

希腊可能得不到金援的迹象将在短期内支撑德国公债,但更多涨势料将受限.

市场人士称,周三交投清淡,因投资者获利了结前在等待更多消息.

指标10年期德债收益率DE10YT=TWEB尾盘报1.86%,当日跌5个基点,欧洲非核心公债收益率上升.西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB涨15个基点,至5.5%,意大利指标10年期公债收益率IT10YT=TWEB升16个基点,报5.7%.

意大利10年期公债较可比德债收益率差扩阔至387个基点.

西班牙和法国周四将标售公债,西班牙标售三年期公债,法国将标售最多103亿欧元较短期和较长期公债.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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