〔欧洲股市〕收涨但脱离当日高位,因希腊债务问题仍存在不确定性

* FTSEurofirst 300指数收升0.6%

* 有关推迟希腊援助的报导令市场承压

* 法国巴黎银行和Heineken公布业绩後,股价上涨

路透伦敦2月15日电---欧洲股市周三收涨,但脱离了当日高位,盘中交投淡静,投资者回吐涨幅,因有报导称,欧元区官员正在考虑将对希腊第二轮援助计划推迟至该国4月举行大选之後.[ID:nCN8517034]

股市稍早触及六个月新高,此前希腊保守党领导人向欧盟和国际货币基金组织(IMF)发出执行新撙节计划的承诺信.[ID:nCN1391616]

德国和法国数据优於预期稍早也提振投资人对欧元区的信心.

"市场不喜欢这个,如果希腊不能在3月中前获得金援,那麽实际上它已出现无序违约,"Standard Life Investments策略师Richard Batty称,该公司管理着2,483.7亿美元资产.

"希腊目前必须采取行动,削减额外支出,如果该国出现无序债务违约,那麽有可能蔓延至市场的其他部分."

不过,法国巴黎银行(BNPP.PA)和啤油商Heineken(HEIN.AS)公布强劲业绩,推动两者股价上升.

法国巴黎银行股价在希腊报导後脱离稍早触及的日内高位,但优於预期的业绩使该行股价升幅居前,上扬4.1%.

泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%,报1,075.75点,在希腊公布承诺信後一度升至1,080.30点.成交量为其90天均值的79.2%.

不过交易商说,如果希腊看来将肯定出现无序违约,股市可能下挫多至10%.

荷兰啤酒商Heineken (HEIN.AS)触及六个月高位,成交量是其90日均值的四倍,此前该公司公布2011年净利高於预期.[ID:nCN1390866]

英国富时100指数.FTSE收升0.13%,报5,892.16点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.44%,报6,757.94点;法国CAC-40指数.FCHI收升0.44%,报3,390.35点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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