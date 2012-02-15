〔全球金市〕金价因中国言论及通胀忧虑而上涨,关注希腊情势

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
* 市场对中国将继续投资欧债的言论视为将造成通胀
* 金价没有跟随欧元和美股走势
路透纽约/伦敦2月15电---金价周三上涨,此前中国承诺将继续投资欧元区政府公债,增加了黄金作为对冲通胀工具的吸引力.宽松的货币政策会引发通胀.
金价从称早触及的日内高位回落,因美元兑欧元扳回跌幅,受助於周三多位欧盟消息人士表示,欧元区财长正在考虑推迟部分对希腊的第二轮援助计划,甚至是全部推迟的途径.[ID:nCN8517034]
中国人民银行行长周小川周三表示,支持欧元区采取的各项改革措施,中国将以安全性、保值性和增值性的原则继续投资欧债,将通过IMF和EFSF在化解欧债危机中发挥更大作用.[ID:nCN1390294]金价一度升多至1%.
"中国作出如此承诺足以对金价带来心理上的提振,及增加商品和贵金属价格攀升的可能性,"SICA Wealth Management首席投资长Jeffrey Sica说.
在1823 GMT,现货金XAU=升0.5%,至每盎司1,727.04美元.
美国4月期金GCG2涨11.70美元,收报每盎司1,729.40美元.
金价没有跟随欧元和美股的走势.
美国监管机构的文件显示,对冲基金经理及长期看多黄金的John Paulson的公司第四季底在SPDR Gold Trust(GLD)仍持有大量份额,消息提振金市人气.
Paulson & Co第四季将其ETF黄金持有量下降约6亿美元,连续第二次减少,可能只是因客户赎回的需要,因Paulson仍然看好黄金.
现货银XAG=跌0.5%,至每盎司33.38美元;现货铂金XPT=升0.7%,至每盎司1,635美元;而现货钯金XPD=小升30美分,报每盎司682.50美元.
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价格 变动 涨跌% 年初迄今
涨跌%
COMEX 4月黄金期货 1729.40 11.70 0.7% 10.4%
COMEX 3月白银期货 33.420 0.072 0.2% 19.7%
COMEX 4月铂金期货 1639.00 11.00 0.7% 17.1%
COMEX 3月钯金期货 684.65 -2.60 -0.4% 4.3%
现货金 XAU= 1727.04 8.26 0.5% 10.5%
现货银 XAG= 33.38 -0.16 -0.5% 20.5%
现货铂金 XPT= 1635.00 10.92 0.7% 17.4%
现货钯金 XPD= 682.50 0.30 0.0% 4.6%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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