〔金属期市〕期铜连跌第四天,因担忧对希腊的救助将推迟

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
* 希腊情势及中国需求忧虑打压铜价
* 铜价在本季末可能下跌至每吨7,500美元
* 关注周四出炉的美国房屋开工数据
路透纽约/伦敦2月15日电---期铜周三连跌第四个交易日,欧元区财长可能推迟对希腊第二轮援助计划的消息令投资者作出"避险"反应,因而打压铜价.
铜价下滑,进一步远离上周LME期铜迫近每吨8,800美元及COMEX期铜接近每磅4美元的五个月高位,此水平为重大阻力,只要中国买家依然保持沉默且市场持续关注欧债问题,上述阻力水准可能将难以突破.
由此而带来的结果是,铜的需求前景仍不明朗.
"我认为市场处於或接近可预见未来的可能交投区间的高端,"Kingsview Financial交易部主管Matthew Zeman说.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌45美元,收报每吨8,370美元.该合约在本季末可能跌至7,500美元,因技术图表开始显示疲弱迹象.
纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2跌1.30美分,报每磅3.8015美元,接近日内交投区间3.79-3.8725美元的底部.
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。