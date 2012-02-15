〔金属期市〕期铜连跌第四天,因担忧对希腊的救助将推迟

* 希腊情势及中国需求忧虑打压铜价

* 铜价在本季末可能下跌至每吨7,500美元

* 关注周四出炉的美国房屋开工数据

路透纽约/伦敦2月15日电---期铜周三连跌第四个交易日,欧元区财长可能推迟对希腊第二轮援助计划的消息令投资者作出"避险"反应,因而打压铜价.

铜价下滑,进一步远离上周LME期铜迫近每吨8,800美元及COMEX期铜接近每磅4美元的五个月高位,此水平为重大阻力,只要中国买家依然保持沉默且市场持续关注欧债问题,上述阻力水准可能将难以突破.

由此而带来的结果是,铜的需求前景仍不明朗.

"我认为市场处於或接近可预见未来的可能交投区间的高端,"Kingsview Financial交易部主管Matthew Zeman说.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌45美元,收报每吨8,370美元.该合约在本季末可能跌至7,500美元,因技术图表开始显示疲弱迹象.