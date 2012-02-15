〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连续第四日收高,因美国大豆出口旺盛

路透2月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第四个交易日收高,在四个月高位附近徘徊,交易商指因市场对美国大豆出口需求高涨,而且人们担心巴西的作物天气.

美国农业部(USDA)证实向中国销售了11.6万吨美国大豆,将在2011/12年付运.周一和周二USDA还证实向不详出口地销售了美国大豆.

本周大豆相对於CBOT玉米涨势更强,因市场担心美国农户今春可能不种植足够的大豆以满足全球需求.

巴西南部和巴拉圭持续出现较强的乾旱天气."阿根廷天气条件近乎完美,北部有点乾旱,但似乎很快将出现降雨,"World Weather Inc.气象专家Drew Lerner称.

CBOT-3月大豆期货Sc1涨6美分,收报每蒲式耳12.61美元.

3月豆粕合约SMc1收高2.7美元,报每短吨332.8美元.

3月豆油合约BOc1上扬0.33美分,报每磅53.35美分.

今日CBOT预估成交量分别为大豆249,794口,豆油92,869口和豆粕70,414口.

以下为CBOT农产品期货在2040 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米Cc1 627.00 -6.50 -1.0% -3.0%

CBOT大豆Sc1 1261.00 6.00 0.5% 5.2%

CBOT豆粕SMc1 332.80 2.70 0.8% 7.6%

CBOT豆油BOc1 53.35 0.33 0.6% 2.4%

CBOT小麦Wc1 626.00 -9.00 -1.4% -4.1%

CBOT稻米RRc1 1434.50 -4.00 -0.3% -1.8%

EU小麦BL2H2 209.75 -1.25 -0.6% 3.6%

原油期货CLc1 101.92 1.19 1.2% 3.1%

道琼工业指数.DJI 12,769 -109 -0.9% 4.5%

现货金XAU= 1726.76 7.66 0.4% 10.4%

欧元/美元EUR= 1.3066 -0.0061 -0.5% 0.9%

美元指数.DXY 79.6280 0.0480 0.1% -0.7%

波罗的海

.BADI 731 -3 -0.4% -57.9%

-------------------------------

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)