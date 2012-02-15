〔纽约期市〕3月/5月罗布斯塔咖啡期货溢价与可可大涨,阿拉比卡咖啡跌

路透纽约/伦敦2月15日电---伦敦罗布斯塔咖啡期货合约溢价周三继续大涨,可可期货则跳涨约5%,因西非船货缓慢.

指标阿拉比卡咖啡合约延续跌势,触及逾14个月最低水准,且下挫至接近心理水平每磅2美元.糖期货走势震荡,陷入交投区间,今日表现不一.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔交易商关注两种近月合约不断走宽的溢价.

"似乎主要原因,是进行空头回补的交易商将3月仓位展期到5月,这造成了近月合约溢价上升."Sucden Financial的Jack Pollard称.

3月合约较5月合约溢价LRC-1=R收盘时为每吨164美元,周二尾盘为每吨156美元.

伦敦3月罗布斯塔咖啡期货<LRCH2收高33美元,或1.6%,报每吨2,143美元.

洲际交易所(ICE)5月阿拉比卡咖啡期货连续六天下跌,近乎触及每磅2美元水准,交易商称因基金和投资者结清多头仓位,并售出空头仓位.

洲际交易所(ICE)-5月阿拉比卡咖啡期货KCK2下跌3.60美分,或1.8%,收报每磅2.0255美元,为2010年11月至今最低结算价.

该合约盘中一度下跌2.8%至2.0040美元的日内低点,後者为次月合约61.8费波纳奇回档技术位附近.根据汤森路透初步数据,总成交量超过39,000口,数量巨大,较30日均值高出逾一倍.

ICE-5月可可期货CCK2结算价大涨121美元,或5.3%,报每吨2,391美元.伦敦5月可可期货LCCK2跳涨72英镑,或4.9%,收报每吨1,555英镑.

ICE-3月原糖期货SBc1在震荡交投中收高,此前市场在24-25美分之间波动.该合约涨0.24美分,或1%,收报每磅24.49美分.伦敦5月白糖期货LSUK2下跌6.10美元,或1%,收报每吨616.70美元.(完)