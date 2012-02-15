〔纽约汇市〕欧元下滑,受欧元区财长考虑推迟希腊第二轮救援计划拖累

* 欧元区财长考虑推迟希腊救援计划

* 欧元兑美元跌至逾一周低位

* 欧元兑日圆从两个月高位下滑

路透纽约2月15日电---欧元兑美元周三下滑至逾一周低位,兑日圆亦下跌,稍早曾触及两个月高位.之前欧元区财长考虑在避免无序债务违约的前提下,如何推迟对希腊的第二轮援助计划.

欧元区消息人士称,对希腊援助的时间可能要推迟到该国4月大选後,但仍有方案考虑让该国能够完成3月20日145亿欧元的债券赎回工作.

该消息拖累欧元/美元跌穿1.31美元和欧元/日圆跌破102.82日圆後触发了停损卖单.

希腊总统Karolos Papoulias指责德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对他的国家出言不逊,显示出德国政府和公众对希腊经济的不满情绪日益增长.

稍後,希腊财政部长韦尼泽洛斯表示,如果欧元区各国财长在会议上通过救助计划,该国料有可能在下周一同民间债券人宣布一项债务互换方案.

"欧洲和希腊正在进行着一场博弈.很不幸,他们都不愿意让步.3月20日最後期限的临近,意味着违约或是不可避免."GFT外汇研究部主管Kathy Lien说."实际上,欧元区国家拒绝发放抒困资金意味着,他们更倾向让希腊违约."

希腊方面的消息,盖过了中国可能继续对欧元区债务投资、以及希腊保守党领导人Antonis Samaras承诺将支持严苛撙节措施的新闻.

根据路透数据,纽约午盘稍早时段,欧元兑美元EUR=下跌0.3%,报1.3072美元.欧元一度跌至2月6日迄今最低点1.3043美元.

交易商指出,重要支撑位在1.3025美元附近,接近2月1日和6日低位,心理支撑位仍在1.30水平.

高盛在一份研究报告中表示,该行结清欧元/美元多头仓位,因在希腊救助计划的贯彻问题上,"未来数周有很大不确定性."该银行还补充称,近期波动性可能增加.