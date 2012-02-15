〔美国股市〕道琼工业指数收低0.76%,Nasdaq指数下跌0.55%

CFTC报告：NYMEX原油期货2月28日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2017年2月28日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况 报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,120,334口) 690,281 165,027 649,177 677,820 1223836 2017278 2038040 103,056 82,294 较2月21日变动(未平仓合约：增加17,056口) -22,436 8,917 22,373 18,339 -7,430 18,276 23,860 -1,220 -6,804 各类未