《美债周四展望》公债价格持稳,投资人关注希腊局势进展

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 投资人关注救助希腊的消息

* 美联储会议记录显示一些官员希望推出QE3

* 美国1月制造业趋强

路透纽约2月15日电---美国公债价格周三几无变动,因有关希腊获得第二轮金援进展的报导互相矛盾,令欧债危机前景蒙上阴霾.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三午後公布的1月会议记录显示,一些美联储官员认为不久後有进一步购买债券的需要,以支持美国经济.市场对此无大反应.

公债仍处於在过去逾三个月来交投区间的中段附近,欧洲主权债标售的不确定性使公债陷入该交投区间.

"因未来欧洲金融道路的抉择仍具有很大不确定性,投资者依然很难找到坚稳的立足点.在可预见的将来,预料市况仍将是这样,"Morgan Keegan固定收益部董事总经理Kevin Giddis说.

多位欧盟消息人士周三表示,欧元区财长正在考虑推迟部分对希腊的第二轮援助计划,甚至是全部推迟的途径.[ID:nCN8517034]消息打压较高风险资产,且支持避险的美国公债.不过,希腊保守党领袖Antonis Samaras承诺将遵从似乎有利於获得金援的严格撙节举措,这消息削弱了对公债的支持.

指标10年期公债US10YT=RR价格持稳,收益率报1.93%,非常接近去年11月初以来1.79%-2.17%区间的中段.

"市场对希腊有一些不安,但看来对此早有准备,"管理超过145亿美元的Calvert Investment Management固定收益策略师Steve Van Order表示.

"即使希腊离开欧元区,市场反应可能也是相当短暂的,只要意大利和西班牙融资没问题."

上述两国看来在出售公债方面还算顺利.

意大利周二标售三年期公债,得标利率为去年3月来最低,穆迪下调其主权信贷评等对其无甚影响,因欧洲央行廉价贷款继续支撑需求,并为其铺平了迈向大规模再融资目标的路途.

周一穆迪下调的六个欧元区国家评等中也包括西班牙和比利时,但其融资成本在周二国库券标售中进一步下滑.即使是下个月可能出现无序违约的希腊也成功标售了三个月国库券.

从技术面来看,指标10年期公债支撑位料在收益率2.10%,关键支撑位在约2.40%,苏格兰皇家银行美国利率策略师William O'Donnel表示.

"阻力位预计在1.80%,这是12月中的低点."他称.

O'Donnell指,投资人也在尽力应对美国经济数据转强和欧洲经济成长数据疲弱对美国利率带来的影响.

周三,美联储公布的1月24-25日会议记录显示,几乎没有美联储官员认为需要很快购买更多资产这一事实,暗示失业率将持续高企,而且缺少通胀压力.

会议记录显示,其他美联储官员认为,如果美国经济复苏失去动力或通胀下降,则有必要购买更多公债.

周三数据显示美国1月工业生产意外持平,但制造业连续第二个月成长暗示了经济力道.

30年期公债US30YT=RR跌5/32,收益率持稳於周二尾盘的3.09%. (完)