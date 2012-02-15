〔国际油市〕NYMEX原油期货收涨,受伊朗供应担忧与美国库存减少提振

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透纽约2月15日电---美国原油期货周三收涨,受伊朗等产油国供应中断担忧、以及美国库存少量减少的提振.
美国能源资料协会(EIA)报告显示,美国原油库存减少17.1万桶,预估为增加150万桶.
EIA报告称,汽油库存增加40万桶,馏分油库存减少287万桶.
在之前的路透调查中,分析师预计汽油库存增加80万桶,馏分油库存减少110万桶.
库欣原油库存增加200万桶,升至去年9月以来的高点,单周增幅创下2009年12月以来最高.
伊朗石油部否认媒体关於伊朗停止向六个欧盟国家出口石油的报导.[ID:nCN1391650]
该报导使油价大幅上涨.欧盟计划对伊朗石油出口实行禁运,该措施是西方对伊朗的核项目制裁升级的一部分.
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。