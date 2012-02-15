〔国际油市〕NYMEX原油期货收涨,受伊朗供应担忧与美国库存减少提振

在之前的路透调查中,分析师预计汽油库存增加80万桶,馏分油库存减少110万桶.

伊朗石油部否认媒体关於伊朗停止向六个欧盟国家出口石油的报导.[ID:nCN1391650]

该报导使油价大幅上涨.欧盟计划对伊朗石油出口实行禁运,该措施是西方对伊朗的核项目制裁升级的一部分.