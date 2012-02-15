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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 06:48 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货收涨,受伊朗供应担忧与美国库存减少提振

路透纽约2月15日电---美国原油期货周三收涨,受伊朗等产油国供应中断担忧、以及美国库存少量减少的提振.

美国能源资料协会(EIA)报告显示,美国原油库存减少17.1万桶,预估为增加150万桶.

EIA报告称,汽油库存增加40万桶,馏分油库存减少287万桶.

在之前的路透调查中,分析师预计汽油库存增加80万桶,馏分油库存减少110万桶.

库欣原油库存增加200万桶,升至去年9月以来的高点,单周增幅创下2009年12月以来最高.

伊朗石油部否认媒体关於伊朗停止向六个欧盟国家出口石油的报导.[ID:nCN1391650]

该报导使油价大幅上涨.欧盟计划对伊朗石油出口实行禁运,该措施是西方对伊朗的核项目制裁升级的一部分.

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