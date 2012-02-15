全球外汇市场2月16日主要消息

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月15日(三)
2350 - 日本一周资本流动数据
2月16日(四)
0001 - 英国1月全英消费者信心指数
0030 - 澳洲1月就业数据
0640 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁在VIA领导人论坛上讲话.
0800 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)就欧洲经济前景发表讲话.
0830 - 瑞典央行公布利率决议.
0900 - 意大利12月对全球和欧盟国家贸易收支
0900 - 欧洲央行月报
1000 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)举行记者会.
1330 - 美国一周请领失业金数据
1330 - 美国1月房屋开工和建筑许可
1330 - 美国1月生产者物价指数(PPI)
1400 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在美国联邦存款保险公司(FDIC)举办的"社区银行的未来"活动上讲话.
1500 - 美国财长盖特纳在参议院预算委员会就奥巴马总统的预算案发表证词.
1500 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard),经济、能源和农业事务次长Robert Hormats和美联储国际金融部门主管Steve Kamin,在美国参议院金融委员会"检验欧债危机及其影响"听证会上发表证词.
1500 - 美国费城联邦储备银行2月制造业指数
1700 - 欧洲央行管委柯恩(Luc Coene)在比利时央行2011年年报发表会上讲话.
1700 - 欧洲央行管委暨塞浦路斯央行总裁欧菲尼德斯就"主权债务危机"发表讲话.
1700 -挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)向挪威央行监管委员会和受邀来宾发表年度讲话.
1900 - 美国财长盖特纳在众议院预算委员会就奥巴马总统的预算案发表证词.
2130 - 美联储一周资产负债表
2350 - 日本央行公布1月23-24日货币政策会议记录.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
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