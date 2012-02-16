石油争端影响南苏丹与中国关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透朱巴2月15日电---南苏丹周三称，南苏丹与苏丹在石油过境运费支付方面存在分歧，中国石油企业可能与苏丹合作，帮助後者获得部分南苏丹石油，这导致南苏丹与中国的关系趋於紧张。

南苏丹首席谈判代表Pagan Amum指责中国一些公司帮助苏丹获得南苏丹的石油，但未指明是哪些公司。

“我们已经开始与中国发展关系，但是一些中国公司或个人在掩盖这种偷窃行为上所扮演的角色无疑令双边关系面临困境。”Amum对记者说道。

Amum称，在苏丹运营的石油公司协助封锁南苏丹12月和1月生产所有石油的出口。

“他们要麽支付费用，要麽就离开南苏丹。”

Amum还表示，苏丹石油部本周命令马来西亚-中国管道运营商Petrodar开启支线管道，将12万桶南苏丹石油送往苏丹炼厂。

“他们正在偷窃和抢夺我们的石油。”（完）