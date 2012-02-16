石油争端影响南苏丹与中国关系

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透朱巴2月15日电---南苏丹周三称，南苏丹与苏丹在石油过境运费支付方面存在分歧，中国石油企业可能与苏丹合作，帮助後者获得部分南苏丹石油，这导致南苏丹与中国的关系趋於紧张。
南苏丹首席谈判代表Pagan Amum指责中国一些公司帮助苏丹获得南苏丹的石油，但未指明是哪些公司。
“我们已经开始与中国发展关系，但是一些中国公司或个人在掩盖这种偷窃行为上所扮演的角色无疑令双边关系面临困境。”Amum对记者说道。
Amum称，在苏丹运营的石油公司协助封锁南苏丹12月和1月生产所有石油的出口。
“他们要麽支付费用，要麽就离开南苏丹。”
Amum还表示，苏丹石油部本周命令马来西亚-中国管道运营商Petrodar开启支线管道，将12万桶南苏丹石油送往苏丹炼厂。
“他们正在偷窃和抢夺我们的石油。”（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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