伊朗称核技术取得重大进展,或加剧与西方对立

(本文由路透中文网编译提供)

路透德黑兰2月15日电---伊朗周三宣称在核技术上取得进展，包括能够加快铀浓缩的新式离心机。这或将加剧伊朗与西方在核问题方面的对抗。

西方国家制裁导致伊朗经济损失日益加深，但伊朗推进核计划的决心并无动摇的迹象。

伊朗总统艾哈迈迪-内贾德(Mahmoud Ahmadinejad)在电视直播中表示：“恃强凌弱的时代已经过去。那些傲慢的国家不能垄断核技术。他们试图通过制裁和各种决议阻止我们，但都失败了。”

“我们将继续走核发展之路。”

伊朗官方阿拉伯语电视台Al-Alam报导称，伊朗政府已致信欧盟外交政策负责人阿什顿(Catherine Ashton)，表示准备以一种建设性的方式与世界大国就核问题举行新会谈。

阿什顿的一名发言人证实收到此信，称阿什顿正在进行评估，并将与美国、俄罗斯、中国和其他主要国家磋商。

伊朗宣布的核进展包括生产出新型铀浓缩离心机，并自行生产出用於核反应堆的核燃料棒。

伊朗多年来一直在开发和测试用於取代P-1离心机的新一代离心机。伊朗1月份表示，该国已成功制造用於核电站的燃料棒并完成测试。

艾哈迈迪-内贾德表示，“第四代离心机”的提炼铀速度是此前的三倍。

如果伊朗最终制造出用於铀浓缩的现代离心机，可能极大地缩短储备浓缩铀所需的时间。（完）