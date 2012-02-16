〔美国FED〕部分委员认为不久後需购买更多债券来支撑经济--会议记录(更新版)

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
(新增更多细节)
* 部分美联储委员认为需购买更多债券
* 其他委员则认为只有经济恶化时才需购买更多资产
* 除一位委员外所有人都预计出售资产前应先加息
路透华盛顿2月15日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)一些委员在1月会议上认为,不久就会需要推出新一轮债券购买计划,以支撑美国经济.其他委员则保留看法,等待更多数据出炉.
美联储周三公布的1月24-25日会议记录显示,认为不久後需要购买更多资产的委员,指称这是因为失业率居高不下,而通胀压力不大.
记录称,另有一些委员则认为,只有在经济复苏失去动能,或通胀下滑时,才需要购买更多债券.
道明证券(TD Securities)分析师Millan
Mulraine表示,"(美联储)仍很有可能决定为经济复苏提供更多的宽松举措.美联储强调了促使其采取进一步行动的门槛仍然非常低."
除一名委员外其他委员都认为,美联储需要退出极度宽松的货币政策时,应先加息再出售债券.圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则表示,他认为美联储在开始加息前,应先缩减其膨胀後的资产负债表.
1月会议结束时,美联储称或将维持接近零的利率水准至少到2014年底.美联储主席贝南克对近期经济好转迹象表达了谨慎情绪,并敞开进一步购买债券以提振经济成长的大门.
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
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