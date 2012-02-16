〔美国FED〕部分委员认为不久後需购买更多债券来支撑经济--会议记录(更新版)

(新增更多细节)

* 部分美联储委员认为需购买更多债券

* 其他委员则认为只有经济恶化时才需购买更多资产

* 除一位委员外所有人都预计出售资产前应先加息

路透华盛顿2月15日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)一些委员在1月会议上认为,不久就会需要推出新一轮债券购买计划,以支撑美国经济.其他委员则保留看法,等待更多数据出炉.

美联储周三公布的1月24-25日会议记录显示,认为不久後需要购买更多资产的委员,指称这是因为失业率居高不下,而通胀压力不大.

记录称,另有一些委员则认为,只有在经济复苏失去动能,或通胀下滑时,才需要购买更多债券.

道明证券(TD Securities)分析师Millan

Mulraine表示,"(美联储)仍很有可能决定为经济复苏提供更多的宽松举措.美联储强调了促使其采取进一步行动的门槛仍然非常低."

除一名委员外其他委员都认为,美联储需要退出极度宽松的货币政策时,应先加息再出售债券.圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则表示,他认为美联储在开始加息前,应先缩减其膨胀後的资产负债表.