美国与加拿大经济指标预测--2月16日-2月23日****

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透2月16日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------2月13日当周------------------------------
2月16日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月11日当周 36.5 35.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.625
续请失业金人数(万人) 2月4日当周 350 351.5
1330 美国房屋开工(万户) 1月 67.5 65.7
建筑许可(万户) 68.0 67.1
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.4% -0.1%
(较上年同期) +4.2% +4.8%
扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.7% +3.0%
1330 加拿大制造业销售 12月 +1.5% +2.0%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 9.5 7.3
2月17日(五)
1200 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.6%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.5%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
1330 美国CPI(较前月) 1月 +0.3% 持平
(较上年同期) +2.9% +3.0%
经季节调整核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
1330 美国实质所得 1月 +0.1% +0.5%
1330 加拿大领先指标 1月 +0.6% +0.8%
1500 美国领先指标 1月 +0.5% +0.4%
1530 美国ECRI一周领先指标 2月10日当周 -- 123.3
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 1月 -- +0.2%
-----------------------------------2月20日当周------------------------------
2月20日(一)
无重要经济指标公布.
2月21日(二)
1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 1月 -- 正0.17
1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -- +0.3%
扣除汽车的零售销售 -- +0.3%
2月22日(三)
1200 美国抵押贷款指数 2月17日当周 -- 801.8
再融资指数 -- 4,538.0
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月18日当周 -- -2.0%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月18日当周 -- +2.7%
1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 470 461
2月23日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月18日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 2月11日当周 -- --
1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 12月 -- +1.0%
(较上年同期) -- -1.8%
1600 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 2月 -- 正13
2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI) 1月 -- 0.88 (完)
北美半导体设备订单出货比
--编译 杜明霞;审校 戴素萍
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
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