〔英国数据〕1月Nationwide消费者信心指数升至47,创五个月最高

路透伦敦2月16日电---全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周四公布调查显示,英国1月消费者信心升至上年8月来最高,因公众对於未来六个月的经济展望更加乐观.

消费者信心的改善支持了英国央行有关今年稍晚消费将扶助支撑经济的观点,因通胀下滑缓解了家庭预算状况.

1月Nationwide消费者信心指数自12月的38升至47,12月水准是该调查2004年开始以来的第二低.(完)