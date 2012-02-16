〔英国数据〕1月Nationwide消费者信心指数升至47,创五个月最高

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦2月16日电---全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周四公布调查显示,英国1月消费者信心升至上年8月来最高,因公众对於未来六个月的经济展望更加乐观.
消费者信心的改善支持了英国央行有关今年稍晚消费将扶助支撑经济的观点,因通胀下滑缓解了家庭预算状况.
1月Nationwide消费者信心指数自12月的38升至47,12月水准是该调查2004年开始以来的第二低.(完)
--编译 侯向明;审校 杜明霞
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
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