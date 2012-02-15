〔纽约汇市〕欧元下滑,受欧元区财长考虑推迟希腊第二轮救援计划拖累(更新版)

(新增文末报价表格)

* 欧元区财长考虑推迟希腊救援计划

* 欧元兑美元跌至逾一周低位

* 欧元兑日圆从两个月高位下滑

路透纽约2月15日电---欧元兑美元周三下滑至逾一周低位,兑日圆亦下跌,稍早曾触及两个月高位.之前欧元区财长考虑在避免无序债务违约的前提下,如何推迟对希腊的第二轮援助计划.

欧元区消息人士称,对希腊援助的时间可能要推迟到该国4月大选後,但仍有方案考虑让该国能够完成3月20日145亿欧元的债券赎回工作.

该消息拖累欧元/美元跌穿1.31美元和欧元/日圆跌破102.82日圆後触发了停损卖单.

希腊总统Karolos Papoulias指责德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对他的国家出言不逊,显示出德国政府和公众对希腊经济的不满情绪日益增长.

稍後,希腊财政部长韦尼泽洛斯表示,如果欧元区各国财长在会议上通过救助计划,该国料有可能在下周一同民间债券人宣布一项债务互换方案.

"欧洲和希腊正在进行着一场博弈.很不幸,他们都不愿意让步.3月20日最後期限的临近,意味着违约或是不可避免."GFT外汇研究部主管Kathy Lien说."实际上,欧元区国家拒绝发放抒困资金意味着,他们更倾向让希腊违约."

希腊方面的消息,盖过了中国可能继续对欧元区债务投资、以及希腊保守党领导人Antonis Samaras承诺将支持严苛撙节措施的新闻.

根据路透数据,纽约午盘稍早时段,欧元兑美元EUR=下跌0.3%,报1.3072美元.欧元一度跌至2月6日迄今最低点1.3043美元.

交易商指出,重要支撑位在1.3025美元附近,接近2月1日和6日低位,心理支撑位仍在1.30水平.

高盛在一份研究报告中表示,该行结清欧元/美元多头仓位,因在希腊救助计划的贯彻问题上,"未来数周有很大不确定性."该银行还补充称,近期波动性可能增加.

此外,高盛还表示,欧元区公债利差缩窄已告完毕.这项因素是最初建议进行欧元/美元多头交易的主要原因之一."尽管利差缩窄可能会延续,但是利好因素较一个月之前要大幅减弱了."高盛称.

路透数据显示,在希腊消息传出後,欧元兑日圆从两周高位滑落,触及日低102.17.据称对冲基金在抛售欧元/日圆.欧元兑日圆EURJPY=最新报102.42日圆,下跌0.5%.

欧盟统计局周三发布数据显示,欧元区第四季国内生产总值(GDP)初值较上季下滑0.3%[ID:nCT0433058],加剧了欧元区陷入经济衰退的担忧.

该数据对欧元影响有限,但分析师指出,随着美国经济情势改善,欧洲成长乏力可能拖累欧元/美元的中期走势.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)的1月会议记录显示,有一些美联储官员在1月认为不久後有进一步购买债券的需要,以支持美国经济.[ID:nCN8517050].这引发新的避险情绪,之後欧元兑美元一度扩大跌幅.

美元兑日圆JPY=下滑0.5%,报78.33日圆.

日本央行周二出台的放松货币政策举措拖累日圆走低,在周三稍早推动美元兑日圆升至三个半月高位.

但美元兑日圆远高於200日移动均线切入位的强劲支撑位,後者目前约为78.02日圆.周二美元兑日圆收在200日移动均线切入位上方,为去年4月中以来的首次.

日本经常账盈余持续萎缩且录得贸易逆差,以及美国呈现经济复苏迹象,也打击日圆的人气.

Aviva Investors外汇管理部门主管Pierre Lequeux认为,美元兑日圆的正面前景进一步凸显,可能在未来6-12个月内升至85日圆.该公司管理资产规模约3,000亿欧元.

风险货币澳元兑美元AUD=升0.2%,报1.0693美元;新西兰元兑美元NZD=亦上扬0.3%,报0.8338美元,稍早升至去年9月以来的最高位.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3070 1.3118 -0.37 +0.97 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.33 78.48 -0.19 +1.81 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 102.37 102.99 -0.60 +2.82 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9232 0.9205 +0.29 -1.54 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5696 1.5681 +0.10 +1.04 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9990 0.9989 +0.01 -1.99 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0699 1.0679 +0.19 +4.64 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2064 1.2076 -0.10 -0.66 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8325 0.8365 -0.48 -0.05 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8343 0.8315 +0.34 +7.18 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7760 5.7349 +0.72 -3.36 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5530 7.5240 +0.39 -2.39 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7210 6.6871 +0.51 -2.42 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.7841 8.7733 +0.12 -1.45 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦/肖群英;审校 李军

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