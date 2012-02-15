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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 07:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月15日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 66.38 -1.74 -2.55 3894631

搜狐 (SOHU.O) 50.69 +0.27 +0.54 1292739

网易 (NTES.O) 50.69 +2.04 +4.19 1152483

百度 (BIDU.O) 138.32 -2.54 -1.81 6113275

亚信科技 ASIA.O 11.70 +0.11 +0.95 1370121

侨兴环球电话 XING.O 0.81 -0.03 -3.57 154057

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.32 +0.14 +0.99 2305699

联电 (UMC.N) 2.65 +0.07 +2.71 769120

日月光 (ASX.N) 4.95 +0.12 +2.48 364984

矽品精密 (SPIL.O) 5.82 +0.15 +2.65 1851019

和信超媒体 (GIGM.O) 1.20 -0.04 -3.23 66518

友达 (AUO.N) 5.61 +0.17 +3.13 362872

中华电信 (CHT.N) 31.67 +0.02 +0.06 92673

台湾国际航电 (GRMN.O) 43.96 +0.05 +0.11 615690

香港

中国移动 (CHL.N) 51.99 +0.78 +1.52 322032

中国联通 (CHU.N) 18.79 +0.33 +1.79 523812

中国电信 (CHA.N) 56.55 +0.72 +1.29 21184

中芯国际 (SMI.N) 2.77 +0.03 +1.09 41852

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.35 -0.16 -4.56 1075 (完)

--整理 张荻

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