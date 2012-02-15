《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月15日

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 66.38 -1.74 -2.55 3894631
搜狐 (SOHU.O) 50.69 +0.27 +0.54 1292739
网易 (NTES.O) 50.69 +2.04 +4.19 1152483
百度 (BIDU.O) 138.32 -2.54 -1.81 6113275
亚信科技 ASIA.O 11.70 +0.11 +0.95 1370121
侨兴环球电话 XING.O 0.81 -0.03 -3.57 154057
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.32 +0.14 +0.99 2305699
联电 (UMC.N) 2.65 +0.07 +2.71 769120
日月光 (ASX.N) 4.95 +0.12 +2.48 364984
矽品精密 (SPIL.O) 5.82 +0.15 +2.65 1851019
和信超媒体 (GIGM.O) 1.20 -0.04 -3.23 66518
友达 (AUO.N) 5.61 +0.17 +3.13 362872
中华电信 (CHT.N) 31.67 +0.02 +0.06 92673
台湾国际航电 (GRMN.O) 43.96 +0.05 +0.11 615690
香港
中国移动 (CHL.N) 51.99 +0.78 +1.52 322032
中国联通 (CHU.N) 18.79 +0.33 +1.79 523812
中国电信 (CHA.N) 56.55 +0.72 +1.29 21184
中芯国际 (SMI.N) 2.77 +0.03 +1.09 41852
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.35 -0.16 -4.56 1075 (完)
--整理 张荻
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
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