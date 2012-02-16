〔中国新债〕中石油集团下周二将发200亿元企业债,期限七年和15年--IFR

路透2月16日电---据汤森路透旗下IFR援引消息人士透露，中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团本年度第二期总额至多200亿元人民币（31.7亿美元）双品种固息企业债券预计将於2月21日(下周二)招标发行。

其中，7年期品种和15年期品种各计划发行100亿元。接近交易人士表示，根据近期shibor值估算，本期债券的投标区间7年期预计为4.00%-5.00%，15年期预计为4.20%-5.20%。

上述人士表示，银河证券将依旧担任牵头主承销商，中金公司，国开证券，宏源证券000562.SZ，国泰君安证券和中银国际证券将任联席主承销商。

大公国际给予本期债券和发行人同为AAA级信用评级。本期债券募集资金中的160亿元拟用於西气东输二线项目建设；40亿元拟用於补充公司在实际生产、经营中的营运资金需要。

一位消息人士同时表示，中石油另有总额不超过400亿元企业债将在未来数月发行。

中石油上一次债市募资是在今年1月10日发行总额200亿元企业债券，7年期品种和10年期品种各半，票面利率分别为4.54%和4.69%，均落于利率区间下限。

中石油集团旗下有上市公司中国石油(601857.SS)(0857.HK)。(完)

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