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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 08:18 BJT

〔中美关系〕习近平强调中美关系应当相互尊重并加强合作

路透华盛顿2月15日电---中国国家副主席习近平周三对美国表示,愿意在贸易和朝鲜(北韩)、伊朗等热点问题上深化合作,但也警告美方要尊重中方在西藏、台湾和其它有争议问题上的要求.

"中美关系正处於新的历史起点,"习近平对美国商界领袖表示.周二习近平与奥巴马总统和美国其他高级官员会面.

习近平称,中美应当携手走出一条大国之间和谐相处、良性竞争、合作共赢的新型道路.

习近平也表示,中美双方应当相互尊重,增进战略互信,尊重彼此核心利益与重大关切.

本次访美是习近平提升国际地位的一次机遇,预计习近平将在今年稍後出任中国共产党总书记,并於2013年3月接任国家主席.

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