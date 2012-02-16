〔中美关系〕习近平强调中美关系应当相互尊重并加强合作

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透华盛顿2月15日电---中国国家副主席习近平周三对美国表示,愿意在贸易和朝鲜(北韩)、伊朗等热点问题上深化合作,但也警告美方要尊重中方在西藏、台湾和其它有争议问题上的要求.
"中美关系正处於新的历史起点,"习近平对美国商界领袖表示.周二习近平与奥巴马总统和美国其他高级官员会面.
习近平称,中美应当携手走出一条大国之间和谐相处、良性竞争、合作共赢的新型道路.
习近平也表示,中美双方应当相互尊重,增进战略互信,尊重彼此核心利益与重大关切.
本次访美是习近平提升国际地位的一次机遇,预计习近平将在今年稍後出任中国共产党总书记,并於2013年3月接任国家主席.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)