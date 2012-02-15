《中国报摘》--金融时报2月16日

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
* 头版头条:
--中国总理温家宝主持召开国务院常务会议提出,今年将深化金融体制改革,强化国有控股大型金融机构内部治理和风险管理,积极培育面向小微型企业和"三农"(农业,农村和农民)的小型金融机构,合理引导民间投资,以及促进多层次资本市场健康发展.
* 其他:
--中国证监会主席郭树清表示,中国的资本市场依然不够成熟,主要原因在於科技创新与资本市场的对接还很不理想;农业食品与资本市场的关联还不那麽紧密;以及社会保障与资本市场没有形成紧密的相互促进作用.(完)
--整理 谢衡; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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