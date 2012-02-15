《中国报摘》--中国证券报2月16日

--中国证监会主席郭树清指出,蓝筹股已显示出罕见的投资价值;监管部门将逐步推行上市公司分类管理制度.

--双汇发展(000895.SZ)调整重组方案,置入置出资产估值发生变化,其中置入资产估值缩水逾60亿元人民币.

--新闻出版总署副署长邬书林表示,十二五期间(2011-2015年),中国出版集团,中国科技出版集团和中国教育出版传媒集团等将上市.同时,广东和上海等地的出版集团也已准备上市,按程序正在申报.(完)