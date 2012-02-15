《中国报摘》--中国证券报2月16日

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
* 头版头条:
--中国证监会主席郭树清指出,蓝筹股已显示出罕见的投资价值;监管部门将逐步推行上市公司分类管理制度.
* 其他:
--美国财政部公布月度资本流动报告显示,去年12月中国减持319亿美元美国国债,连续三个月减持.
--双汇发展(000895.SZ)调整重组方案,置入置出资产估值发生变化,其中置入资产估值缩水逾60亿元人民币.
--新闻出版总署副署长邬书林表示,十二五期间(2011-2015年),中国出版集团,中国科技出版集团和中国教育出版传媒集团等将上市.同时,广东和上海等地的出版集团也已准备上市,按程序正在申报.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。