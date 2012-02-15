版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 07:45 BJT

《中国报摘》--中国证券报2月16日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清指出,蓝筹股已显示出罕见的投资价值;监管部门将逐步推行上市公司分类管理制度.

* 其他:

--美国财政部公布月度资本流动报告显示,去年12月中国减持319亿美元美国国债,连续三个月减持.

--双汇发展(000895.SZ)调整重组方案,置入置出资产估值发生变化,其中置入资产估值缩水逾60亿元人民币.

--新闻出版总署副署长邬书林表示,十二五期间(2011-2015年),中国出版集团,中国科技出版集团和中国教育出版传媒集团等将上市.同时,广东和上海等地的出版集团也已准备上市,按程序正在申报.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘　　 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

台湾报摘　　 [PRESS-TW-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐