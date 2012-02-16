〔中国新债〕华侨城集团新注册60亿元私募中票,首期30亿近期推出--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透2月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国华侨城集团已委任中金和工商银行(601398.SS)(1398.HK)主承销其新注册的总额60亿元人民币私募中期票据。首期30亿元人民币，期限3年，料在未来数周推出。
该期票据和发行人同为AAA级信用评级。
公司上次是在去年12月以5.08%的票息发行14亿元公募中票, 由工商银行和建设银行(0939.HK)(601939.SS)任联席主承销商;也曾於去年5月通过中金以3.5%的票息发行10亿元3年期离岸人民币债券。
华侨城集团业务涵盖旅游、房地产开发、电子和电信产品以及纸质包装等, 为上市公司华侨城(000069.SZ)的母公司。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)