〔中国新债〕华侨城集团新注册60亿元私募中票,首期30亿近期推出--IFR

路透2月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国华侨城集团已委任中金和工商银行(601398.SS)(1398.HK)主承销其新注册的总额60亿元人民币私募中期票据。首期30亿元人民币，期限3年，料在未来数周推出。

该期票据和发行人同为AAA级信用评级。

公司上次是在去年12月以5.08%的票息发行14亿元公募中票, 由工商银行和建设银行(0939.HK)(601939.SS)任联席主承销商;也曾於去年5月通过中金以3.5%的票息发行10亿元3年期离岸人民币债券。

华侨城集团业务涵盖旅游、房地产开发、电子和电信产品以及纸质包装等, 为上市公司华侨城(000069.SZ)的母公司。(完)

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