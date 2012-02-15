主要国家经济指标预测--2月16日****

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透2月16日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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2月16日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 1月终值 增加1.0 减少2.93
全职就业人数(万人) -- 增加2.45
就业参与率 65.3% 65.2%
失业率 5.3% 5.2%
0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差3.86
对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差15.81
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月11日当周 36.5 35.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.625
续请失业金人数(万人) 2月4日当周 350 351.5
1330 美国房屋开工(万户) 1月 67.5 65.7
建筑许可(万户) 68.0 67.1
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.4% -0.1%
(较上年同期) +4.2% +4.8%
扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.7% +3.0%
1330 加拿大制造业销售 12月 +1.5% +2.0%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 9.5 7.3
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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2月14日(二)
2300 韩国失业率 1月 3.2% --
2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 2月 +4.2% --
2月15日(三)
0300 韩国贸易收支修正值(亿美元) 1月 逆差20 --
出口修正值(较上年同期) -7.0% --
进口修正值(较上年同期) +3.3% --
0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.2% -0.1%
0700 德国GDP(较上季) 第四季 -0.2% -0.3%
(较上年同期) +1.5% +1.9%
0900 意大利GDP(较前季) 第四季初值 -0.7% -0.5%
(较上年同期) -0.5% -0.3%
0930 英国请领失业金人数(万人) 1月 增加0.69 增加0.3
按照ILO计算的失业率 12月 8.4% 8.5%
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 12月 顺差97 --
1000 欧元区GDP(较前季) 第四季初值 -0.3% -0.3%
(较上年同期) +0.7% +0.7%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 2月 负21.2 --
1200 美国抵押贷款指数 2月10日当周 801.8 --
再融资指数 4,538.0 --
1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 19.53 15.00
1400 美国整体资本流动(亿美元) 12月 净流入871 --
外资购买美国公债(亿美元) -166 --
1415 美国工业产出(较前月) 1月 持平 +0.7%
产能利用率 78.5% 78.6%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房价指数 2月 29 26(完)
--整理 王翔琼/王洋; 审校 张荻
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