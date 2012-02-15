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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 07:39 BJT

****主要国家经济指标预测--2月16日****

路透2月16日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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2月16日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 1月终值 增加1.0 减少2.93

全职就业人数(万人) -- 增加2.45

就业参与率 65.3% 65.2%

失业率 5.3% 5.2%

0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差3.86

对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差15.81

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月11日当周 36.5 35.8

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.625

续请失业金人数(万人) 2月4日当周 350 351.5

1330 美国房屋开工(万户) 1月 67.5 65.7

建筑许可(万户) 68.0 67.1

1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.4% -0.1%

(较上年同期) +4.2% +4.8%

扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.3%

(较上年同期) +2.7% +3.0%

1330 加拿大制造业销售 12月 +1.5% +2.0%

1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 9.5 7.3

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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2月14日(二)

2300 韩国失业率 1月 3.2% --

2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 2月 +4.2% --

2月15日(三)

0300 韩国贸易收支修正值(亿美元) 1月 逆差20 --

出口修正值(较上年同期) -7.0% --

进口修正值(较上年同期) +3.3% --

0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.2% -0.1%

0700 德国GDP(较上季) 第四季 -0.2% -0.3%

(较上年同期) +1.5% +1.9%

0900 意大利GDP(较前季) 第四季初值 -0.7% -0.5%

(较上年同期) -0.5% -0.3%

0930 英国请领失业金人数(万人) 1月 增加0.69 增加0.3

按照ILO计算的失业率 12月 8.4% 8.5%

1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 12月 顺差97 --

1000 欧元区GDP(较前季) 第四季初值 -0.3% -0.3%

(较上年同期) +0.7% +0.7%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 2月 负21.2 --

1200 美国抵押贷款指数 2月10日当周 801.8 --

再融资指数 4,538.0 --

1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 19.53 15.00

1400 美国整体资本流动(亿美元) 12月 净流入871 --

外资购买美国公债(亿美元) -166 --

1415 美国工业产出(较前月) 1月 持平 +0.7%

产能利用率 78.5% 78.6%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房价指数 2月 29 26(完)

--整理 王翔琼/王洋; 审校 张荻

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