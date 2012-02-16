欧盟称伊朗停止石油出口不会导致短缺

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔2月15日电---欧盟委员会发言人Marlene Holzner周三称，如果伊朗停止出口石油，欧盟国家不会出现短缺，因其库存能满足约120天的消费量。
伊朗国家电视台早些时候宣布，该国将停止向六个欧洲国家出口原油，不过伊朗石油部随後否认了该报导。
根据欧盟法律，成员国必须保有至少90天消费量的石油库存，从而确保在紧急情况下不会出现供应短缺。
Holzner对路透表示，目前的库存包括原油和精炼产品，相当於约120天消费量，大多数欧盟国家拥有的库存高於最低要求。
希腊是最可能受到伊朗石油供应中断影响的国家。
欧盟委员会表示，一直在关注石油市场，如果希腊需要帮助，准备好作出反应。该委员会还称，沙特阿拉伯亦表示，如果现有客户的需求增加，准备好满足这些需求。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
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