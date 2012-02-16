《新兴市场重要经济事件预告》--2月16日-2月23日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月16日(四)
俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织(APEC)副财长及央行副总裁级别会议(至2月17日).
阿布贾--西非国家经济共同体(ECOWAS)国家元首和政府首脑峰会(至2月17日).
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)就竞争议题举行全球论坛(至2月17日).
首尔--韩国企划财政部长官朴宰完在韩国经营者协会(Korea Employers Federation)发表演讲(0700).
尼科西亚--欧洲央行(ECB)管理委员会委员欧菲尼德斯就"主权债务危机"发表演说(1700).
2月17日(五)
巴黎--经济合作暨发展组织就竞争议题举行全球论坛(最後一日).
阿布贾--西非国家经济共同体国家元首和政府首脑峰会(最後一日).
新加坡--新加坡副总理兼新加坡财政部长尚达曼公布2012财年预算报告(0500).
印度巴特那--印度央行总裁苏巴拉奥发表讲话(1130)
俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织(APEC)副财长及央行副总裁级别会议(最後一日).
2月18日(六)
中国上海--日本财务大臣安住淳访华(至2月19日).
印度巴特那--印度央行副总裁H.R. Khan出席以改变比哈尔邦为议题的全球峰会,并参与专题研讨会中的小组讨论.
2月20日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议(1600).
2月21日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议(0700).
香港--亚太经合组织(APEC)工商咨询理事会首次会议(至2月24日).
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.
华沙--波兰央行举行货币政策理事会会议(没有利率声明宣布计划).
日内瓦--世贸组织贸易政策评估机构在土耳其召开会议(至2月23日).
伦敦--第七届经济小组年度讨论会,主题为"2012年乌克兰经济前景"(1830).
2月22日(三)
温得和克---纳米比亚央行宣布货币政策决议.
开普敦--南非财政部长Pravin Gordhan在议会上发表2012年财政预算演讲(1200).
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布银行业报告(2011年12月).
2月23日(四)
基希讷乌--摩尔多瓦央行举行货币政策会议.
摩洛哥卡萨布兰卡--摩洛哥投资者峰会:在马格里布国家经商和投资的根本途径(至2月24日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 郑茵
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
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美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
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重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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