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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 08:14 BJT

〔日本股市〕盘初从六个月高位下滑,结束三日连涨

路透东京2月16日电---日本股市日经指数周四结束三日连涨,从六个月高位下滑,因投资者在日股大涨之後获利了结.本周稍早日本央行宣布放宽政策,提振日股上涨.

日经指数.N225下跌0.3%至9,234.16点,东证股价指数.TOPX微降0.4%,报800.19点.(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

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