〔美国经济〕无需推出QE3,这只是华尔街的"幻想"--FED费希尔(更新版)

美国数据：1月小型企业贷款指数降至三个月最低--PayNet
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
(新增更多细节)
路透德克萨斯州圣马科斯2月15日电---美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三向华尔街发出信号:不要期望美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取更多量化宽松举措.
高盛及其他华尔街机构的分析师数月来一直预测美联储将推出第三轮量化宽松举措(QE3),扩大已令其资产负债表规模接近3万亿(兆)美元的长期证券购买计划.
"不会有QE3,"费希尔发表讲话後向记者称,"我认为没有必要推出QE3,无需增购抵押贷款支持证券和美国公债."
费希尔表示,经济形势好於美联储1月预期,当时该央行通过暗示利率将在2014年底前一直保持低位来进一步放松政策.
"华尔街一直猜测QE3将出炉,"费希尔称,"我认为这是华尔街的幻想--QE3不会推出,没有这个必要."
他还称,美联储已采取过多的宽松货币政策,该政策的"油箱"已灌得太满.
"事实上,货币宽松政策过度可能只会增加焦虑情绪,因为这些政策将助长人们对未来通胀的担忧,"费希尔称.
与此同时,明尼亚波利斯联邦储备银行网站刊登该行总裁柯薛拉柯塔的讲话称,他预计美联储当前的宽松政策将刺激通胀率明年升至2.3%,超过该央行的目标水准.(完)
--编译 许娜;审校 程琳
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
路透3月1日 - 周三公布数据显示，意大利2016年经济增速料超过预期，同时公共债务升至纪录新高。 意大利国家统计局公布，2016年国内生产总值(GDP)增长0.9%；2015年修正值为成长0.8%，前值为增长0.7%。 前总理伦齐政府最近一次预估为去年经济增长0.8%。 意大利现政府预计今年经济增长1.0%，基本符合多数独立智库的预估。这样的增速意味着，意大利仍是欧元区经济最低迷的国家之一。 意大利国家统计局称，去年该国预算赤字对GDP的比例为2.4%，位于 欧盟3%上限的下方，与政府的最新目标相符。 2015年预算赤字对GDP的比例修正后为2.7%，初值为2.6%。 不过，意大利国家统计局称，去年意大利公共债务对GDP的比例触及1 32.6%的新高，超过2015年的132.0%。 意大利2015年公共债务对GDP的比例被从132.2%向下修订。 欧盟执委会担心意大利无力控制其债务，已要求该国在4月底前采取 额外再节支34亿欧元的措施。(完)
* 美联储官员评论影响占据主导，特朗普讲话未提供刺激计划的细节 * 美元指数触及七周高位 * 披索上涨，人民币跌幅有限 路透伦敦3月1日 - 美元周三触及七周最高，因两位有影响力的美联储官员讲话暗示本月或将加息，这盖过了特朗普总统对国会发表首次主要政策演讲所带来的影响。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业、而且通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 这些言论促使投资者重新投入美元的怀抱，进而推高美债收益率，美国10年期公债收益率(殖利率) 涨约5个基点至2.411%。 货币市场期货 目前显示，3月升息机率约为70%，周二时略高于30%。 “美联储其他官员本周的讲话增强了利率市场这种相对鹰派的倾向，并给予美元部分支撑，”