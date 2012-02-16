《香港报摘》--信报2月16日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--欧债危机喘定,市场前景转趋明朗,投资者的风险胃纳增加,触发积聚的资金释放.除了基金经理相继增持股票外,债券投资者近期亦蜂拥入市,抢购低风险和优质的地产公司债券.
* 其他:
--银行竞争楼宇按揭转趋积极,工银亚洲将最优惠利率(P)为基准的按揭利率由P减2.5厘下调至P减2.85厘,即实际息率由2.75厘减至2.4厘.
--日本大和资本裁减约100名员工,占香港员工数目三分之一,大部分为投资银行部门.
--市场消息人士称,格拉夫钻石(Graff Diamonds)昨天正式向港交所(0388.HK)递交上市申请,集资不超过10亿美元,希望下月进行上市聆讯,第二季初完成上市.
--联合水泥(1312.HK)与中国合黟人上海建筑材料组建一间合资公司,估计总投资额达24.44亿港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)