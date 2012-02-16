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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 08:18 BJT

《香港报摘》--信报2月16日

* 头版头条:

--欧债危机喘定,市场前景转趋明朗,投资者的风险胃纳增加,触发积聚的资金释放.除了基金经理相继增持股票外,债券投资者近期亦蜂拥入市,抢购低风险和优质的地产公司债券.

* 其他:

--银行竞争楼宇按揭转趋积极,工银亚洲将最优惠利率(P)为基准的按揭利率由P减2.5厘下调至P减2.85厘,即实际息率由2.75厘减至2.4厘.

--日本大和资本裁减约100名员工,占香港员工数目三分之一,大部分为投资银行部门.

--市场消息人士称,格拉夫钻石(Graff Diamonds)昨天正式向港交所(0388.HK)递交上市申请,集资不超过10亿美元,希望下月进行上市聆讯,第二季初完成上市.

--联合水泥(1312.HK)与中国合黟人上海建筑材料组建一间合资公司,估计总投资额达24.44亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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