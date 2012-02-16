《中国报摘》--其他报纸重要消息2月16日(I)

**上海证券报**

--中国证券公司客户资产管理业务试点办法近期有望再度审议,修订後的办法增加了突破投资比例双十限制,允许发行杠杆性结构性产品,降低单只产品清盘线等内容.

--欧菲光(002456.SZ)拟定向增发募集15亿元人民币投向触摸屏扩产项目.

--国家广电总局副局长张海涛表示,中国广播电视网络公司组建方案已进入国务院审批阶段,今年工作重点是建设全国有线电视互联互通平台.

**人民日报**

--中国国务院副总理李克强撰文指出,在新的形势下继续处理好速度、结构、物价三者关系,为在改革开放进程中深入实施扩大内需战略创造良好环境;要以扩大内需为战略基点加快推进经济结构调整;坚定不移推进重点领域和关键环节改革;以及在稳中求进中促进经济社会协调发展.

--今年中国铁路将新增通车里程6,366公里,成为历史上新线投产最多的一年.今年将有3,500公里高铁通车.同时,铁道部全面排查2003年以来所有在建项目,坚决防止盲目抢工期行为,并明确了工程管理中心代表铁道部统一管理大中型建设项目的组织推进,强化铁道部建设管理的主体责任.

--内蒙古自治区主席巴特尔提出,要适度控制煤炭生产总规模,大力发展非资源型和战略性新兴产业.这也是煤炭大区内蒙古首次将"控制煤炭生产总规模"写入政府工作报告.内蒙古提出,到"十二五"(2011-2015年)末期,全区原煤产量控制在10亿吨,其中120万吨及以上井工矿、300万吨及以上露天矿产能占总产能的70%.

**第一财经日报**

--海航集团旗下香港航空总裁杨建红表示,目前上市条件已具备,公司一直在关注资本市场机会,等待较好的时机进行申请,希望今年能够完成在港上市.

--在三一重工(600031.SS)近日宣布收购德国普茨迈斯特90%股权後,德国当地员工一度集会抗议,普茨迈斯特上海公司日前停工,部分一线员工对公司高层口头宣布的补偿方案感到不满,希望能提高补偿.

**21世纪经济报 道**

--苏宁电器(002024.SZ)的电子商务平台苏宁易购今年计划实现销售300亿元,去年为70亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/谢衡; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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