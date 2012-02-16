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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 08:23 BJT

〔韩国股市〕受获利了结打压开盘下跌,景气循环股领跌

路透首尔2月16日电---韩国股市周四开低,自周三所创六个月收盘高位回落,因美股隔夜下挫及希腊债务谈判拖延促使投资者了结获利.

制钢股和造船股等经济成长相关类股领跌,其中浦项钢铁(005490.KS)下跌2.04%,现代重工(009540.KS)回落2.25%.

0005GMT,综合股价指数.KS11下跌0.74%,至2,010.26点.(完)

--编译 许娜;审校 戴素萍

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