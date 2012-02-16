〔中国债市〕山东海龙评级第三度遭下调,经营状况恶化致短融评级降至C

* 联合资信下调山东海龙及其短融评级

* 山东海龙经营及财务状况进一步恶化

* 主体评级降至CCC,上次为BB+

* 短融评级降至C,上次为B

路透上海2月16日电---中国联合资信评估有限公司周三稍晚发布跟踪评级报告,半年内第三次下调山东海龙(000677.SZ)的主体和短融债项评级,因公司经营及财务状况进一步恶化.

报告称,将山东海龙公司主体长期信用等级由"BB+"下调为"CCC",评级展望维持为"负面",并将"11海龙CP01"CN1181180=CFXS的债项信用等级由"B"下调至"C",以此来反映其还本付息能力很低,违约风险较高的信用状况.

据中国中央国债登记结算有限责任公司估值数据CN1181180=CDCT显示,山东海龙一年期短融收益率估值周二升至63.33%,在短短一个多月的时间内收益率上涨幅度就超过了50多个百分点,违约风险已明显上升.[ID:nCN1391052]而昨日其估值进一步升至64.33%.

报告指出,山东海龙2011年预计将亏损逾10亿元人民币,且其及子公司在金融机构的逾期贷款累计高达5.27亿元,日前公司发布的公告并显示其涉及多起诉讼,信用风险进一步增加,债务偿付能力趋弱.

另外,山东海龙与中国恒天集团的整合尚未取得进展;粘胶短纤行业市场景气度低迷,公司经营支付压力很大,资金链极度紧张.

去年以来,受地方融资平台风险曝光以及云投集团重组风波等事件影响,信用风险的阴霾笼罩债市,投资者像"挖地雷"一样,尽量避免持有存在违约风险的债券,高低评级间的信用利差也被不断拉大.

就在去年9月和12月,联合资信先後两次将山东海龙的主体评级和其短融的债项评级分别降至BB+/负面和B级.

山东海龙去年4月在银行间债市发行了4亿元一年期短期融资券,恒丰银行主承,票面利率5.80%.

按央行和银行间市场交易商协会的有关规定,银行间债券市场短期债券信用等级划分为四等六级,符号表示分别为:A-1、A-2、A-3、B、C、D,每一个信用等级均不进行微调。A-1 为最高级短期债券,表明该券还本付息能力最强,安全性最高;而A-2级别表示还本付息能力较强,安全性较高;目前市场上短融多为A-1级别.(完)