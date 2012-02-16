〔企业并购〕嘉能可为收购Xstrata,可能要拿出更多优惠条件

路透伦敦2月16日电---矿业公司XstrataXTA.L股东希望竞购方嘉能可(GLEN.L)提高全股票并购的报价,在此次联姻宣布之後的一个星期,投资者似乎正在消化最温和的优惠条件.

嘉能可上周发出外界期待已久的竞购,以每2.8股嘉能可股票,换取1股Xstrata股票.这揭开了可能创下纪录的协议,双方均认为此项交易将创建一家强劲的采矿和交易公司.

嘉能可将收购Xstrata剩下的66%股份,以当前水准计价值约为360亿美元.

尽管对此次合并交易的争论不多,但Xstrata大股东要求更多溢价的消息则立刻攻占头条版面.

Xstrata当前的股价与换股比例大致相符.

但Xstrata股价在合并消息宣布当天攀涨之後,较消息公布之前的水准涨幅还不到7%.这表明不太可能出现新的竞购方,也为嘉能可赢得了时间.

市场对做空嘉能可的兴致浓厚,因为市场押注嘉能可将被迫提高报价.

消息人士和分析师表示,如果嘉能可要拿出更多优惠条件,那麽其将不得不把换股比例从2.8股至少上调至3股或更高.(完)