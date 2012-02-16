〔企业并购〕嘉能可为收购Xstrata,可能要拿出更多优惠条件

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透伦敦2月16日电---矿业公司XstrataXTA.L股东希望竞购方嘉能可(GLEN.L)提高全股票并购的报价,在此次联姻宣布之後的一个星期,投资者似乎正在消化最温和的优惠条件.
嘉能可上周发出外界期待已久的竞购,以每2.8股嘉能可股票,换取1股Xstrata股票.这揭开了可能创下纪录的协议,双方均认为此项交易将创建一家强劲的采矿和交易公司.
嘉能可将收购Xstrata剩下的66%股份,以当前水准计价值约为360亿美元.
尽管对此次合并交易的争论不多,但Xstrata大股东要求更多溢价的消息则立刻攻占头条版面.
Xstrata当前的股价与换股比例大致相符.
但Xstrata股价在合并消息宣布当天攀涨之後,较消息公布之前的水准涨幅还不到7%.这表明不太可能出现新的竞购方,也为嘉能可赢得了时间.
市场对做空嘉能可的兴致浓厚,因为市场押注嘉能可将被迫提高报价.
消息人士和分析师表示,如果嘉能可要拿出更多优惠条件,那麽其将不得不把换股比例从2.8股至少上调至3股或更高.(完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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