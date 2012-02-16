《中国重要政经日程》--2月16日

=============================今日重要政经日程==========================

2/16(四)

--第五届中国创业投资价值榜在北京举行.

--2012中国碳排放交易国际峰会在上海举行,至17日.

--上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会,请水利部副部长胡四一介绍《国务院关於实行最严格水资源管理制度的意见》出台背景和主要内容等方面情况.

=============================近日重要政经日程==========================

2/18(六)

--第三届上海金融论坛在上海举行.

2/22(三)

*--第七届中国企业社会责任国际论坛在北京举行.

2/23(四)

--第四届中国国际新能源产业博览会在北京举行,至周六

--第六届中国核电技术与投资论坛在上海举行,至周五

2/25(六)

--2012全球宏观经济预测春季年会在北京举行.

2/29(三)

--2012TOPCFO国际财务管理峰会在上海举行.

3/1(四)

--中国上市公司企业治理论坛在上海举行,至2日.

3/3(六)

--全国政协十一届五次会议在北京开幕.

3/5(一)

--中国十一届全国人大五次会议在北京开幕.

3/14(三)

*--2012第二届易贸春季煤炭贸洽会在三亚举行,至15日.

3/15(四)

--2012福布斯中国潜力企业投资论坛在北京举行,至16日.

3/19(一)

--2012国际石油产业发展论坛在北京举行,至20日.

3/29(四)

--第六届中国私募基金高峰论坛在深圳举行,至31日.

4/9(一)

*--2012第五届亚太非常规天然气(煤层气)国际会议在太原举行,至10日.

4/10(二)

*--2012第十三届中国石油商贸大会在北京举行,至13日.

4/12(四)

*--2012中国国际锂离子电池产业高峰论坛在深圳举行,至13日.

4/13(五)

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

4/19(四)

*--2012第四届中国核电行业高峰论坛在深圳举行,至13日.

4/23(一)

--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.

6/7(四)

--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)