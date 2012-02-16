(重发)〔中国证券〕上市公司成长潜力大,蓝筹股显现罕见投资价值--证监会主席

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(重发以润饰标题)
路透上海2月16日电---中国证监会主席郭树清近日表示,中国仍然处於工业化、城市化的高峰时期,上市公司总体成长潜力大,而目前沪深300等蓝筹股的静态市盈率不足13倍,显示出罕见的投资价值.
中国证券报周四援引郭树清称,目前的2,000多家上市公司目前的估值水平平均只有15倍左右的市盈率.其中沪深300等蓝筹股的动态市盈率为11.2倍,这意味即时投资的年收益率平均可以达到8%左右.
他并指出,中国上市公司股票价格的平均水平,已经与欧美市场大体一致,比日本、韩国还低,与印度、巴西等新兴市场也十分相近.近一个时期以来,股价结构也趋於改善,绩优公司、蓝筹股票价格上升快於其他企业,新股发行价格过高的问题也有所缓解.
中国股市沪综指昨日收创两个半月新高,有色和资源板块领涨大盘.分析人士称,资金面改善预期推动大盘再度上攻,显示中期上升趋势仍在延续中,但短线股指仍可能出现震荡盘整.[ID:nCN1390858](完)
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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