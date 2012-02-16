〔金砖国家〕2月15日股汇市收盘纵览

路透2月16日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月15日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨1.1%,报1,058.47点.

中国股市:沪综指收创两个半月新高,有色和资源板块领涨大盘.分析人士称,资金面改善预期推动大盘再度上攻,显示中期上升趋势仍在延续中,但短线股指仍可能出现震荡盘整.沪综指.SSEC收报2,366.702点,涨21.931点,上一高位为2011年12月1日的2,386.860.今日沪市A股成交金额从上日的662亿元人民币增至874亿元.[.SSCN]

香港股市:收在逾六个月高位,受当地地产股及对经济成长较为敏感的类股涨势所拉抬;此前中国央行行长重申政府对欧元区公债的支持.恒生指数.HSI收盘上升2.14%至21,365.23,恒生国企指数.HSCE收高2.39%至11,685.73点. [.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS微幅收跌,波动较小.虽然业内普遍预期短期人民币升值速度减缓,但在欧洲问题尚未明朗之前,投资者仍保持审慎态度.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水280点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3280元.[CNY/CN]

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印度股市:连续第三日上涨,升2%至逾六个月高点,因通胀降温刺激对、汽车和基建等利率敏感类股票的买需.指标BSE指数.BSESN上涨353.84点,收报18,202.41点,为2011年8月1日以来收盘高位,27支成分股扬升.[.BO]

印度汇市:印度卢比受国内股市大涨激励收升,但石油公司的美元买盘令卢比脱离盘中高位.卢比兑美元INR=D2收报49.29/30,日高为49.19,周二收在49.36/37.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,661.360点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收升1.04%,报888.67点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.02%,报29.9440卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.46%,报39.3200卢布.

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巴西股市:拉美股市持平,对於希腊援助推後的担忧令市场承压,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员表达出对美国经济的忧心.MSCI拉美股指.MILA00000PUS微跌0.05%.连续第二个交易日下滑.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收升0.51%至65,368.49点.[ID:nL2E8DFMJW]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=在走坚0.1%至1.719,受全球市场的冒险意愿升温支撑,此前中国承诺将继续买入欧元区债券.[ID:nL2E8DF9NL]

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南非股市:小幅走低,因对希腊迅速达成援助方案的质疑在尾盘压制大盘,并拖低Gold Fields等黄金产商的股价.综合指数.JALSH微跌0.07%,报34,089.87点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌0.15%,报30,395.73点.[.J][ID:nL5E8DF8C4]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3盘中受正面的零售销售数据激励一度触及高点7.67,到1550GMT时回落至7.7210,较周二收盘价7.7225变动不大.[ZAR/](完)