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货币新闻 | 2012年 2月 16日 星期四 08:46 BJT

〔表格〕澳洲1月经季节调整就业人口增加4.63万人,增幅超过预估

路透悉尼2月16日电---澳洲统计局周四公布:

* 澳洲1月经季节调整的就业人口增加4.63万人(路透预估为增加1.0万人)

* 1月经季节调整的失业率为5.1%(路透调查预估为5.3%)

* 1月经季节调整後全职就业人口增加1.23万人

* 1月经季节调整的就业参与率为65.3%(路透调查预估为65.3%)

以下为详细数据:

1月 12月 11年1月

失业率% 5.1 5.2 5.1

就业人数(百万人) 11.464 11.418 11.426

失业人数(人) 614,200 629,500 607,900

就业参与率% 65.3 65.2 65.9

欲浏览数据细节,可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au). (完)

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--编译 郑茵;审校 侯向明

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