〔表格〕澳洲1月经季节调整就业人口增加4.63万人,增幅超过预估

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透悉尼2月16日电---澳洲统计局周四公布:
* 澳洲1月经季节调整的就业人口增加4.63万人(路透预估为增加1.0万人)
* 1月经季节调整的失业率为5.1%(路透调查预估为5.3%)
* 1月经季节调整後全职就业人口增加1.23万人
* 1月经季节调整的就业参与率为65.3%(路透调查预估为65.3%)
以下为详细数据:
1月 12月 11年1月
失业率% 5.1 5.2 5.1
就业人数(百万人) 11.464 11.418 11.426
失业人数(人) 614,200 629,500 607,900
就业参与率% 65.3 65.2 65.9
欲浏览数据细节,可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au). (完)
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--编译 郑茵;审校 侯向明
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
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