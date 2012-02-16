欧洲经济指标预测--2月16日-2月23日****

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元

路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。