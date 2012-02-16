欧洲经济指标预测--2月16日-2月23日****

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透2月16日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月13日当周----------------------------------
2月16日(四)
0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差3.86
对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差15.81
2月17日(五)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.4%
(较上年同期) +3.2% +4.0%
0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 12月 -- 盈余10
经季节调整经常账(亿欧元) -- 赤字18
净投资流动(亿欧元) -- 流出45
0930 英国零售销售(较前月) 1月 -0.4% +0.6%
(较上年同期) +0.5% +2.6%
--------------------------------2月20日当周---------------------------------
2月20日(一)
0745 法国企业景气指数 2月 -- 91
0900 意大利工业订单(较前月) 12月 -- +0.10%
(较上年同期) -- -0.70%
工业销售(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +0.20%
2月21日(二)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 -- 顺差0.02
0930 英国公共部门收支(亿英镑) 1月 -- 短差228.9
公共部门净借款(亿英镑) -- 107.9
1500 欧元区消费者信心指数 2月 -- 负20.60
2月22日(三)
0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -- +0.4%
(较上年同期) -- +2.7%
0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 48.5
服务业PMI -- 52.3
综合PMI -- 51.2
0828 德国制造业PMI 2月初值 -- 51.0
服务业PMI -- 53.7
综合PMI -- 54.0
0858 欧元区Markit制造业PMI 2月初值 -- 48.8
服务业PMI -- 50.4
综合PMI -- 50.4
0900 意大利CPI(较前月) 1月终值 -- +0.3%
(较上年同期) -- +3.2%
HICP(较前月) -- -1.8%
(较上年同期) -- +3.4%
0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 2月 -- 0-9-0
(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)
1000 欧元区工业订单(较前月) 12月 -- -1.3%
(较上年同期) -- -2.7%
2月23日(四)
0900 意大利消费者信心指数 2月 -- 91.6
0900 德国Ifo企业景气判断指数 2月 -- 108.3
现况指数 -- 116.3
预期指数 -- 100.9
1000 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差20
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 2月 -- 负16
2月23日-29日
0700 德国进口物价(较前月) 1月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +3.9%(完)
--编译 程琳;审校 吴云凌
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