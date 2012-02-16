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市场报道 | 2012年 2月 16日 星期四 08:55 BJT

****欧洲经济指标预测--2月16日-2月23日****

路透2月16日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------2月13日当周----------------------------------

2月16日(四)

0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差3.86

对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差15.81

2月17日(五)

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.4%

(较上年同期) +3.2% +4.0%

0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 12月 -- 盈余10

经季节调整经常账(亿欧元) -- 赤字18

净投资流动(亿欧元) -- 流出45

0930 英国零售销售(较前月) 1月 -0.4% +0.6%

(较上年同期) +0.5% +2.6%

--------------------------------2月20日当周---------------------------------

2月20日(一)

0745 法国企业景气指数 2月 -- 91

0900 意大利工业订单(较前月) 12月 -- +0.10%

(较上年同期) -- -0.70%

　　　　　　 工业销售(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +0.20%

2月21日(二)

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 -- 顺差0.02

0930 英国公共部门收支(亿英镑) 1月 -- 短差228.9

公共部门净借款(亿英镑) -- 107.9

1500 欧元区消费者信心指数 2月 -- 负20.60

2月22日(三)

0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -- +0.4%

(较上年同期) -- +2.7%

0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 48.5

服务业PMI -- 52.3

综合PMI -- 51.2

0828 德国制造业PMI 2月初值 -- 51.0

服务业PMI -- 53.7

综合PMI -- 54.0

0858 欧元区Markit制造业PMI 2月初值 -- 48.8

服务业PMI -- 50.4

综合PMI -- 50.4

0900 意大利CPI(较前月) 1月终值 -- +0.3%

(较上年同期) -- +3.2%

HICP(较前月) -- -1.8%

(较上年同期) -- +3.4%

0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 2月 -- 0-9-0

(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)

1000 欧元区工业订单(较前月) 12月 -- -1.3%

(较上年同期) -- -2.7%

2月23日(四)

0900 意大利消费者信心指数 2月 -- 91.6

0900 德国Ifo企业景气判断指数 2月 -- 108.3

现况指数 -- 116.3

预期指数 -- 100.9

1000 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差20

1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 2月 -- 负16

2月23日-29日

0700 德国进口物价(较前月) 1月 -- +0.3%

　　　　　　 　(较上年同期) -- +3.9%(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

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