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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 08:45 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 
  
  中国金茂集团7.5亿元人民币一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承
  威海广泰(002111.SZ)0.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),交通银行主承
  传化集团6亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),进出口银行主承
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  二、新债上市:  

  赣州银行5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120012,票面利率7.10%
  锦州港(600190.SS)1亿元三年期中期票据1282030,票面利率6.43%
  广西建工集团2亿元三年期中期票据1282028,票面利率7.99%
  北京京城机电控股10亿元五年期中期票据1282029,票面利率5.39%
  中国电信集团40亿元一年期短期融资券041259007,票面利率4.48%
  中国电信集团40亿元一年期短期融资券041255004,票面利率4.48%
  上海外高桥集团4亿元三年期中期票据1282032,票面利率5.34%
  山东魏桥创业集团10亿元九个月期短期融资券041258003,票面利率5.50%
  四川水电投资经营集团4.6亿元五年期中期票据1282030,票面利率6.43%
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  三、缴款:

  国家开发银行200亿元七年期固息债120207,票面利率3.94%
  武汉港务集团3.5亿元一年期短融041264002,票面利率6.14%
  保利协鑫4亿元三年期中票
  中国供销集团10亿元一年期短融
  深圳茂业商厦8亿元一年期短融
  中国石化(600028.SS)(0386.HK)150亿元九个月期超短融011203002,票面利率4.15%
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  四、还本付息:
  
  中国人民银行10亿元一年期央票1101006到期兑付,参考收益率2.9972%
  重庆能源投资集团7亿元一年期短融1181049到期兑付,票面利率4.61%
  华侨城集团20亿元一年期短融1181050到期兑付,票面利率4.30%
  中国轻工集团3亿元一年期短融1181051到期兑付,票面利率4.90%
  上港集团(600018.SS)20亿元一年期短融1181052到期兑付,票面利率4.30%
  云铝股份(000807.SZ)5亿元一年期短融1181053到期兑付,票面利率4.90%
  大唐集团20亿元20年期固息债068005付息,票面利率4.20%
  中国水电(601669.SS)12亿元10年期068006付息,票面利率4.00%
  财政部280亿元20年期固息国债070013付息,票面利率4.52%
  财政部280亿元30年期固息国债100026付息,票面利率3.96%
  河南中小企业4.90亿元6年期投资人选择权(3+3)集合债券1180026付息,票面利率7.80%
  新奥(中国)燃气投资公司5亿元7年期投资人选择权(5+2)固息债1180027付息,票面利率6.45%
  天士力集团8亿元三年期中期票据1182023付息,票面利率5.30%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国国务院周三举行常务会议称,今年将改善宏观调控,健全市场体系,深化垄断行业改
革,更好地发挥市场配置资源的基础性作用.[ID:nCN1391394]
  --中国央行周三称,2012年广义货币供应量(M2)增长目标为14%,略高於去年实际增速.央行
并称将根据经济金融形势和资本流动的变化,保持银行体系流动性处於适当水平,合理引导货
币市场利率.[ID:nCN1391438]
  --中国证监会主席郭树清指出,蓝筹股已显示出罕见的投资价值;监管部门将逐步推行上市
公司分类管理制度.

  国家统计局2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告
  ==============================================================================(完)

  --整理 曲伟治; 审校 李宏薇

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