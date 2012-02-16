〔中国公开市场〕今日进行100亿91天正回购,本周净回笼90亿--业内人士

路透上海2月16日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行100亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场将净回笼90亿元.

公开市场一级交易商本周只上报了28天和91天正回购两个需求,未报央票.周二央行进行了60亿元正回购操作,期限28天,中标利率持平於2.80%,一年央票连续第七周暂停发行,例行在今日发行的三个月期央票料也暂停.

央行一般於周一和周三上午要求公开市场一级交易商上报投资需求,正常情况下该需求应包括不同期限的正回购和央票两种.如果未上报某类需求,该项操作当周基本不会进行.

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.

此前多数时间央行公开市场操作方式是:周二发行一年期央票,及28天期正回购;周四发行三个月和三年期央票,以及91天正回购.在具体操作中,一般每周央票发行时间相对固定,正回购则视需求而定.另外,三年期央票的发行频率不如一年和三个月品种有规律.(完)