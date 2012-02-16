〔中国公开市场〕今日进行100亿91天正回购,本周净回笼90亿--业内人士

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透上海2月16日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行100亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场将净回笼90亿元.
公开市场一级交易商本周只上报了28天和91天正回购两个需求,未报央票.周二央行进行了60亿元正回购操作,期限28天,中标利率持平於2.80%,一年央票连续第七周暂停发行,例行在今日发行的三个月期央票料也暂停.
央行一般於周一和周三上午要求公开市场一级交易商上报投资需求,正常情况下该需求应包括不同期限的正回购和央票两种.如果未上报某类需求,该项操作当周基本不会进行.
央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.
此前多数时间央行公开市场操作方式是:周二发行一年期央票,及28天期正回购;周四发行三个月和三年期央票,以及91天正回购.在具体操作中,一般每周央票发行时间相对固定,正回购则视需求而定.另外,三年期央票的发行频率不如一年和三个月品种有规律.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
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