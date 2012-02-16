〔中国个股〕双汇发展调整重组方案,置换资产评估值缩水逾60亿元

路透上海2月16日电---一年前曾陷入"瘦肉精"事件的中国最大肉品加工商--双汇发展(000895.SZ)周四宣布调整其资产重组方案,因拟注入资产评估值缩水逾60亿元人民币,拟定向增发的股份数量相应缩减.

公司公告显示,双汇发展将置出资产的作价由16.6亿元人民币调整为14.58亿元;其大股东双汇集团拟注入资产的作价由315.5亿元调整为253.8亿元;罗特克斯拟注入资产的作价由9.6亿元调整为7.4亿元.

新重组方案为,双汇发展拟向双汇集团发行4.74亿股,向罗特克斯发行1,469万股,分别缩水1亿股和363万股.在扣除此次两次现金分红後,新增股份的发行价降至每股50.44元.

双汇发展重组注资一事已筹备逾一年,最初的方案计划以增发等形式收购大股东价值340亿元资产,若重组完成,双汇集团公司持有上市公司64.328%股份;罗特克斯持股降至11.919%.[ID:nCN8420937]

中央电视台去年3月15日爆光,双汇集团济源厂收购含有瘦肉精的猪肉,股价一度大幅下挫,其增发进程亦推後.此次双汇再次聘请相关机构对拟注入资产进入审计.

双汇发展周三收报70.02元.(完)