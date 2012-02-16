《外汇动态》澳元上扬,因之前澳洲公布强劲就业数据

0050GMT---澳元AUD=D4涨0.005美元至日高1.0740美元,之前澳洲公布就业数据强劲,促使市场降低对澳央行短期内降息的预期.

澳洲统计局周四公布,澳洲1月经季节调整的就业人口增加4.63万人,超过预估的增加1万人,失业率亦降至5.1%,预期为升至5.3%.[ID:nCN1392786]

澳元兑美元现报1.0718,较周三美国尾盘升0.2%,其稍早涨势在位於1.0737的一目均衡转换线附近暂停.(完)

--编译 李爽;审校 吴云凌

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