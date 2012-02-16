《外汇动态》澳元上扬,因之前澳洲公布强劲就业数据

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
0050GMT---澳元AUD=D4涨0.005美元至日高1.0740美元,之前澳洲公布就业数据强劲,促使市场降低对澳央行短期内降息的预期.
澳洲统计局周四公布,澳洲1月经季节调整的就业人口增加4.63万人,超过预估的增加1万人,失业率亦降至5.1%,预期为升至5.3%.[ID:nCN1392786]
澳元兑美元现报1.0718,较周三美国尾盘升0.2%,其稍早涨势在位於1.0737的一目均衡转换线附近暂停.(完)
--编译 李爽;审校 吴云凌
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路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。