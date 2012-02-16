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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 09:13 BJT

〔国际油市〕美国原油期货接近於102美元,受供应担忧与库存减少提振

路透首尔2月16日电---美国原油期货持稳於每桶102美元附近,受供应可能中断的担忧,以及美国原油库存小幅下降的支撑,不过欧债危机继续限制市场涨势.

0034GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油期货CLc1 跌0.03美元,报每桶101.77.上日该合约结算价上涨1.05%,报每桶101.80,盘中交易区间为100.61-102.54美元,其上档为1月12日以来的盘中高点.

洲际交易所(ICE)布兰特原油期货LCOc1结算价报118.93美元,上涨1.58美元,触及6月14日收在120.16美元以来的最高收位.

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