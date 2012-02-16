〔国际油市〕美国原油期货接近於102美元,受供应担忧与库存减少提振

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透首尔2月16日电---美国原油期货持稳於每桶102美元附近,受供应可能中断的担忧,以及美国原油库存小幅下降的支撑,不过欧债危机继续限制市场涨势.
0034GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油期货CLc1 跌0.03美元,报每桶101.77.上日该合约结算价上涨1.05%,报每桶101.80,盘中交易区间为100.61-102.54美元,其上档为1月12日以来的盘中高点.
洲际交易所(ICE)布兰特原油期货LCOc1结算价报118.93美元,上涨1.58美元,触及6月14日收在120.16美元以来的最高收位.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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